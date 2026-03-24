La Spezia, 24 marzo 2026 – Ha ferito al viso un altro detenuto appena uscito dal colloquio con il suo avvocato. Con un’azione rapida e incontrollabile ha afferrato una lametta da barba ed ha colpito più volte al volto l’uomo provocandogli una profonda ferita. Il nuovo gravissimo episodio di violenza è accaduto all’interno del carcere di Villa Andreino. L’autore dell’aggressione è un marocchino che da poco è stato trasferito all’istituto di pena di via Fontevivo dal carcere di Sanremo. Deve scontare la pena detentiva fino al 2037 per reati di furto e rapina. Qualche settimana fa è stato protagonista di un atto violento nei confronti di un agente penitenziario schiacciandolo contro un cancello quindi successivamente ha messo in pratica gesti di autolesionismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Detenuto sfregiato con una lametta, tensione alla Spezia: “Situazione ormai fuori controllo”

Articoli correlati

Paura in carcere: detenuto tenta di sfregiare agente con una lamettaMomenti di paura nel carcere di Marassi, dove giovedì 29 gennaio si è consumato un nuovo episodio di violenza, denunciato da Fabio Pagani, segretario...

Agente di polizia penitenziaria ferito al volto con una lametta da un detenutoNella giornata di ieri, un agente di polizia penitenziaria in servizio presso il reparto "Blocco 200" del carcere di Caltagirone è stato aggredito da...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Detenuto sfregiato

Temi più discussi: Detenuto sfregiato con una lametta, tensione alla Spezia: Situazione ormai fuori controllo; Detenuto sfregia un compagno con una lametta, nuovo episodio di violenza nel carcere della Spezia; Sanremo, aggressione in carcere: detenuto sfregiato da un compagno di cella; Aggressione carcere Sanremo: detenuto sfregia compagno di cella.

Detenuto sfregia un compagno con una lametta, nuovo episodio di violenza nel carcere della SpeziaDetenuto sfregia un compagno con una lametta, nuovo episodio di violenza nel carcere della Spezia ... msn.com

Violenza in carcere, detenuto sfregia compagno di cella con una lamettaL'ennesimo episodio di violenza in un carcere della Liguria. Il protagonista dell'aggressione è un detenuto di origine marocchina, trasferito dal carcere di Sanremo e con fine pena prevista nel 2037 ... primocanale.it

Sanremo, aggressione in carcere: detenuto sfregiato da un compagno di cella facebook