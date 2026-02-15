Rubio e Mamdani sono al centro di un dibattito acceso sull’immigrazione, che si aggrava e sfida le politiche attuali. La loro rivalità mette in evidenza due visioni opposte del continente americano: una che accoglie e una che respinge. Mamdani, sindaco di New York, rappresenta la parte più aperta e multiculturale, mentre Rubio critica questa apertura e denuncia i rischi che deriva. La tensione tra i due riflette le difficoltà di gestire flussi migratori sempre più complessi.

Adesso è più chiaro che mai: ci sono due Americhe, per molti versi drammaticamente diverse tra loro. La prima è quella del sindaco di New York, l'islamico Zohran Mamdani (lo “stronzo” come l'abbiamo qui opportunamente definito l'altro giorno) ed è l'America che ci porta al disastro certo e ravvicinato. La seconda è quella del discorso di ieri alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco del Segretario di Stato Marco Rubio, con il suo sacrosanto allarme che la sinistra continua a ignorare: l'immigrazione di massa è una «minaccia urgente al tessuto delle nostre società e alla sopravvivenza della civiltà stessa». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rubio e Mamdani, le due Americhe e la vera sfida dell'immigrazione ormai fuori controllo

La percezione della giustizia in Italia attraversa un periodo di instabilità, con giudici e tribunali al centro di discussioni sulla loro efficienza e trasparenza.

L'articolo analizza il caso di Aurora Livoli, vittima di un omicidio attribuito a un immigrato clandestino con precedenti e decreti di espulsione non applicati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.