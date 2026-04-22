Elon Musk ha annunciato la donazione di un milione di euro per la tutela del patrimonio storico di Roma. La cifra viene destinata a interventi di conservazione e valorizzazione di beni culturali nella città. Musk, noto per le sue aziende nel settore tecnologico e aerospaziale, ha più volte manifestato interesse per la capitale italiana. La donazione si inserisce in un impegno più ampio per il patrimonio artistico e storico di Roma.

Elon Musk, già patron di Tesla, Space X e Neuralink, oltre che possessore di quello che un tempo si chiamava Twitter, tiene al patrimonio storico di Roma. E l’ha dimostrato con una lauta donazione, in occasione del Natale di Roma il 21 aprile 2026. Come ha spiegato il suo staff in un comunicato, il tycoon sudafricano «ha destinato un nuovo milione di dollari a sostegno del patrimonio archeologico e culturale della civiltà romana» per il compimento dei suoi 2779 anni. La nota prosegue, elencando l’impegno che l’imprenditore ha preso molto tempo fa con la capitale, contribuendo economicamente alla sua conservazione: «Con questa donazione sale a circa 4 milioni di dollari il contributo complessivo di Elon Musk in meno di due anni per la tutela e lo studio del patrimonio dell’antica Roma».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Silicon Valley ama la città eterna? Musk dona un milione di euro per tutelare il patrimonio di Roma

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