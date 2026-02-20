Prevenzione e screening | la casa della salute mobile arriva a Caramanico e San Valentino

La casa della salute mobile si ferma a Caramanico e San Valentino, portando visite gratuite e screening alla popolazione locale. L’unità mobile, gestita dalla Asl di Pescara, offre servizi di prevenzione direttamente nelle zone più remote. In questi due centri, il personale sanitario effettuerà controlli su pressione, glicemia e altre analisi di base senza bisogno di appuntamento. La presenza di questa unità rappresenta un’opportunità concreta per i residenti di accedere facilmente a controlli fondamentali. La prossima tappa del tour è già pianificata.

Gli esami sono gratuiti e non necessitano di prenotazione. Si ricorda che l’accesso al servizio è spontaneo e riservato agli assistiti della Asl di Pescara Continua il tour della casa della salute mobile, l’unità che propone screening e visite gratuite alla popolazione, grazie allo staff sanitario della Asl di Pescara. Le prossime tappe in programma sono Caramanico Terme, il 21 febbraio, mentre il 23 e 24 febbraio il van sarà presente a San Valentino in Abruzzo Citeriore. In queste giornate sarà possibile effettuare mammografia, paphpv test, consegna kit colon retto, controllo neo sospetto, ecg e spirometria.🔗 Leggi su Ilpescara.it

