Screening diabetologico gratuito grande partecipazione a Benevento | prevenzione e salute al centro dell’impegno dei Lions

A Benevento si è appena concluso uno screening diabetologico gratuito organizzato dai Lions Club locali. L’evento ha registrato una partecipazione numerosa e ha riscosso riscontri molto positivi tra i cittadini. L’iniziativa, rivolta alla prevenzione e alla tutela della salute, ha coinvolto numerosi partecipanti, offrendo loro la possibilità di sottoporsi a controlli senza costi. La collaborazione tra i due Lions Club ha permesso di portare avanti questa attività di sensibilizzazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso con un’ampia partecipazione e riscontri molto positivi lo screening diabetologico gratuito promosso dai Lions Club Benevento Arco Traiano e Lions Club Benevento Host. L’iniziativa, fortemente voluta dai due Club, conferma ancora una volta l’impegno condiviso nella prevenzione e nella tutela della salute pubblica. Nel corso della giornata di ieri sono stati effettuati 31 screening completi (visita specialistica, ecografia dell’addome ed ecocolordoppler carotideo), resi possibili dalla professionalità e dalla generosa disponibilità degli specialisti Francesco Zerella, Michelino Tedesco ed Erasmo Cutillo. Un sentito ringraziamento va anche ai dottori e soci Lions Giuseppe Maio, Carlo Landolfi e Salvatore Campanile, per il prezioso contributo offerto all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Screening diabetologico gratuito, grande partecipazione a Benevento: prevenzione e salute al centro dell’impegno dei Lions Notizie correlate Leggi anche: Prevenzione cardiovascolare, grande partecipazione a Terni per lo screening gratuito in piazza della “Fondazione Per il Tuo Cuore” di Anmco San Vito dei Normanni, successo per lo screening visivo gratuito promosso dai LionsSAN VITO DEI NORMANNI - Nella giornata di ieri, domenica 1 marzo, si è svolta in piazza Giovanni Paolo II a San Vito dei Normanni un’importante... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Oltre 300 screening gratuiti in poche ore: successo per la mattinata dedicata al diabete; A Matera screening gratuito del diabete ed altre iniziative. I dettagli; Grande partecipazione all’evento sul diabete di tipo 1: focus su prevenzione e screening precoce; Asp Palermo, Open day itinerante a Castelbuono: grande partecipazione dei cittadini, effettuate 402 prestazioni. Screening diabetologico gratuitoRiprendono dopo la pausa legata al Covid gli screening sanitari effettuati con il camper appositamente attrezzato del Rotary. Domani a Porto Recanati e domenica a Recanati, in entrambi i casi dalle 9 ... ilrestodelcarlino.it Screening gratuiti per il diabete davanti al PersianiI pazienti diabetici seguiti dai centri specialistici nelle Marche sono circa 85mila – fa presente il dottor Gabriele Brandoni, responsabile della diabetologia dell’Ast 3 di Macerata –, ma altrettanti ... ilrestodelcarlino.it Tvsette Benevento. . Screening diabetologico dei Lions, boom di partecipazione: grande risposta della comunità Si è svolto questa mattina con grande partecipazione lo screening diabetologico organizzato dal Lions Club Arco Traiano e dal LIONS CLUB BEN - facebook.com facebook