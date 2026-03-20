La risposta è No | la diretta dell’evento conclusivo del M5s per il referendum con Conte e Travaglio

Alle 17, il Movimento 5 Stelle ha organizzato l’evento conclusivo in vista del referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. L’appuntamento si è svolto con la partecipazione di un rappresentante del partito e di un giornalista, con un intervento intitolato “La risposta è No”. L’evento ha segnato la chiusura delle iniziative preparatorie per il voto.

A partire dalle 17 è in programma l’evento finale organizzato dal Movimento 5 stelle in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Tanto gli ospiti che saliranno sul palco del Palazzo dei Congressi (Eur) a Roma, tra cui il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. A chiudere la serata il presidente del M5s, Giuseppe Conte. Il governo vuole decidere su cosa si deve indagare e cosa no. Diciamo No a questo progetto! L’intervista di Matteo Renzi a El Pais meritava più attenzione. Eccola Un’inchiesta rivela il buco della sanità piemontese. Più si sale peggio va Da quale pulpito la politica vuole dare lezioni alla magistratura? Forse è meglio se prima si guarda allo specchio I funerali di Bossi saranno a Pontida. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La risposta è No”: la diretta dell’evento conclusivo del M5s per il referendum con Conte e Travaglio Articoli correlati “Referendum, una partita decisiva per democrazia e diritti”: segui la diretta dell’evento con Conte e TravaglioIn diretta dal Campidoglio l’evento per il No al Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo con Giuseppe Conte. Referendum, Conte: Venerdì a Roma l’evento M5S per la chiusura, fermiamoli“Ci siamo quasi, la prossima sarà l’ultima della campagna referendaria e allora abbiamo organizzato per venerdì prossimo 20 un incontro: ci... Contenuti e approfondimenti su La risposta è No la diretta dell'evento... Temi più discussi: 20 marzo a Roma: evento finale prima del voto. La risposta è NO; Termovalorizzatore, Avs e M5S incalzano Gualtieri: Risponda all’Ue sulla petizione popolare; Giustizia. Capozzi (M5S): No alla riforma, garantire legge uguale per tutti; Giustizia bene comune: a Riccione il dibattito del M5S sull’indipendenza della magistratura. Referendum Giustizia, i leader Pd-M5S-Avs: No ai giudici sotto il governoSchlein e Conte: vinceremo le Politiche. Fratoianni: chi colpisce giudici lo fa senza scriverlo. Bonelli: avanzata inarrestabile ... tgcom24.mediaset.it Referendum Giustizia, il M5S intensifica la campagna del No: le iniziative nell'Empolese ValdelsaLa campagna referendaria entra nella fase decisiva e il Movimento 5 Stelle intensifica la mobilitazione sui territori ... gonews.it Auriemma (M5s): « #Delmastro si dimetta, perchè Meloni lo ha coperto» x.com Hansen scatena polemiche: "Agricoltori utili in guerra, sanno guidare mezzi pesanti". M5S: "Commissione guerrafondaia" - facebook.com facebook