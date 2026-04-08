La città che si trasforma Da albergo a residence La nuova vita di Villa Carla

Nel centro di Lido di Camaiore, a pochi passi dal mare, un hotel locale sta per essere riconvertito in residenze. La struttura, che finora ha operato come albergo, subirà una modifica nel suo utilizzo e diventerà un complesso di 12 appartamenti. La trasformazione riguarda un edificio situato a circa 400 metri dalla battigia. L’intervento è stato approvato dalle autorità competenti, che hanno dato il via libera al cambio di destinazione d’uso.

L’hotel Villa Carla, nel cuore di Lido di Camaiore, a 400 metri dal mare, sarà trasformata e cambierà destinazione d’uso trasformandosi in 12 appartamenti. Dunque passerà da alberghiera a residenziale: è addirittura del 2024 il piano di trasformazione e proprio adesso la proprietà ha chiesto di poter rateizzare la somma dovuta a titolo di monetizzazione per gli standard urbanistici. Questo significa che, in luogo della cessione di quel 10% del totale da destinare ad uso pubblico, i privati intendono versare una somma di denaro. Non sarà più un hotel dunque questa struttura molto nota: al suo posto si avranno case da vendere o affittare.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La città che si trasforma. Da albergo a residence. La nuova vita di Villa Carla Leggi anche: Venezia si trasforma: la donna che portò il potere alla città serenissima Leggi anche: Vita da universitari. Ancona, che delusione: la città dove non si balla: "Difficile trovare locali" Argomenti più discussi: La città che si trasforma. Da albergo a residence. La nuova vita di Villa Carla; RIVAROLO CANAVESE - Consegnati i tre Sigilli Civici del 2026 a Carla Zerbini, Elio Maero e Dario Tarizzo - FOTO; Carla Tufano: Nessuna ragione politica. La sfiducia è nata da motivi personali. La città che si trasforma. Da albergo a residence. La nuova vita di Villa CarlaAl posto dell’hotel nasceranno dodici appartamenti, tre per ciascuno piano. Saranno utilizzati materiali biocompatibili, salvaguardando la facciata storica. lanazione.it Hotel Ristorante Villa Carla - Piana Crixia - facebook.com facebook