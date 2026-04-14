La carica dei 500mila | Sanchez approva la legge accogli-migranti senza documenti Schlein vuole imitarlo

Il governo spagnolo ha approvato un decreto che regolarizza circa 500.000 migranti senza documenti, una misura proposta dal premier Pedro Sanchez. La legge mira a far fronte ai problemi demografici, come la denatalità e l’invecchiamento della popolazione, e a migliorare la disponibilità di manodopera nel paese. Dopo l’annuncio, la leader di un partito di opposizione ha dichiarato la volontà di seguire un percorso simile.

Dopo la promessa, la firma del “tutti dentro”, l’approvazione definitiva, da parte del governo spagnolo, del decreto per regolarizzare circa mezzo milione di migranti senza documenti, ideone dal premier Pedro Sanchez per combattere la denatalità, l’invecchiamento e la mancanza di manodopera. Tutto ciò, paradosso dei paradossi, nel giorno in cui la Ue boccia la Spagna nella gestione dei contratti a termine che crea precarizzazione. Ma Sanchez, idolo della sinistra italiana, con una moglie rinviata a giudizio per affari poco chiari, evidentemente qualche dubbio sull’impopolarità della sanatoria, ecco perché si rivolge direttamente al popolo con un messaggio pubblico.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La carica dei 500mila: Sanchez approva la legge accogli-migranti (senza documenti). Schlein vuole imitarlo Migranti, la sfida di Sanchez all'Ue: la Spagna regolarizza 500mila migrantiCon un iter di emergenza il governo spagnolo bypassa il parlamento per la sanatoria di mezzo milione di stranieri, che potranno spostarsi in Europa... Modello Sanchez proprio no, tracollo dell’occupazione in Spagna. Schlein sbaglia sempre, diceva che dovevamo imitarloVi ricordate quando il premier Pedro Sánchez festeggiava sul social X il boom dell’occupazione spagnola? Vi ricordate quando rivendicava il ruolo di...