Non solo l'orecchino Jacquelin vuole davvero imitare Pantani | contratto da professionista WorldTour
Emilien Jacquelin, atleta di biathlon, ha firmato un contratto da professionista con la Decathlon CMA CGM, passando al ciclismo. L’obbiettivo del atleta è di seguire le orme di Marco Pantani, noto per aver indossato un orecchino durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Jacquelin ha dichiarato di voler imitare il campione italiano nel suo nuovo percorso sportivo.
Emilien Jacquelin continua a inseguire il sogno di Marco Pantani. Il pluricampione di biathlon che alle Olimpiadi di Milano Cortina ha gareggiato indossandone l'orecchino, ora vuole imitare il Pirata anche in bici: ha sottoscritto un contratto da professionista con la Decathlon CMA CGM. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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