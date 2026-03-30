Non solo l'orecchino Jacquelin vuole davvero imitare Pantani | contratto da professionista WorldTour

Emilien Jacquelin, atleta di biathlon, ha firmato un contratto da professionista con la Decathlon CMA CGM, passando al ciclismo. L’obbiettivo del atleta è di seguire le orme di Marco Pantani, noto per aver indossato un orecchino durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Jacquelin ha dichiarato di voler imitare il campione italiano nel suo nuovo percorso sportivo.