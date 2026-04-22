La sanità che vogliamo? Sostenibile moderna equa La ricetta di Rocca

Il settore sanitario viene spesso al centro dell’attenzione per le sfide quotidiane e le innovazioni che lo coinvolgono. Recentemente, premi e riconoscimenti assegnati a professionisti e strutture evidenziano l’impegno nel miglioramento continuo del servizio, con un occhio di riguardo alla qualità e alla competenza. Questi riconoscimenti rappresentano anche la volontà di valorizzare il lavoro di chi si dedica alla tutela della salute pubblica, con passione e professionalità.

Premi come gli Healthcare Awards sono un riconoscimento dell’impegno e del valore generato, ma anche la testimonianza di una scelta: quella, nobile, di mettere esperienza, competenze e tempo al servizio degli altri e della salute pubblica. Questo è il punto che più mi sta a cuore. Ho voluto mantenere la delega alla sanità perché non è un settore come gli altri: è qui che le istituzioni incontrano la sofferenza delle persone. L’ho fatto anche perché era un settore che veniva da anni difficili, da una fase di affanno che avevamo il dovere di affrontare con serietà. Ho voluto prenderne in carico la responsabilità fino in fondo. Abbiamo dato alla nostra organizzazione sanitaria una governance capace di programmare e attuare interventi strutturali.🔗 Leggi su Formiche.net

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