Efficienza nuovi servizi e patti chiari con le istituzioni Polis presenta la ricetta per un welfare sostenibile

Questa mattina, durante l’assemblea dei soci, Polis ha presentato i suoi piani per il futuro. La cooperativa ha approvato il bilancio di previsione per il 2026 e ha aggiornato il piano economico finanziario fino al 2028. L’obiettivo è mettere in campo servizi più efficienti e stringere patti chiari con le istituzioni per costruire un welfare più sostenibile.

L'assemblea dei soci di Polis ha approvato il Bilancio di previsione 2026 e l'aggiornamento del Piano economico finanziario 2025-2028, documenti che delineano la rotta strategica della cooperativa per i prossimi tre anni. I piani, costruiti su un'analisi realistica e prudenziale, testimoniano la.

