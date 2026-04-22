La salute dei neonati passa dall’asse Firenze-Scutari | successo per il progetto ‘The future is now’

Un progetto chiamato “The future is now” ha ottenuto risultati positivi tra Firenze e Scutari, migliorando le condizioni di salute dei neonati. In molte parti d’Europa, i controlli sui bambini sono ormai obbligatori, ma nel nord dell’Albania questa prassi non è ancora diffusa, lasciando i neonati a rischio di cecità e sordità a causa della mancanza di esami sistematici.

FIRENZE – Mentre in gran parte dell’Europa i controlli sui neonati sono una prassi obbligatoria, nel nord dell’Albania la mancanza di esami sistematici rischia ancora di condannare i bambini a una vita di cecità o sordità. Per invertire questa tendenza e garantire diagnosi precoci, l’organizzazione di volontariato fiorentina Annulliamo la Distanza e l’azienda ospedaliera Meyer hanno lanciato il progetto The future is now, un’iniziativa resa possibile dal finanziamento dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese. Il primo traguardo è stato raggiunto in questi giorni presso l’Ospedale regionale di Scutari. Il professor Enrico Scarano, pediatra,...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - La salute dei neonati passa dall’asse Firenze-Scutari: successo per il progetto ‘The future is now’ Notizie correlate Il progetto dei Lions. Con la ’Culla sospesa’ doniamo beni necessari a famiglie con neonatiUna raccolta di beni essenziali per i neonati destinata alle famiglie in difficoltà economica. Leggi anche: Salute sul lavoro, con WHP passa anche dall’attività fisica Contenuti utili per approfondire Decalogo del sonno sicuro per la tutela della salute dei neonati(a cura del Prof. Massimo Agosti, presidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN) e della Prof.ssa Luana Nosetti, Responsabile del Centro Disturbi Respiratori del sonno e SIDS, Clinica ... huffingtonpost.it Il sonno sicuro protegge lo sviluppo del neonato e tutela anche da morti improvviseDormire bene e in sicurezza è fondamentale per la salute dei neonati e per il loro sviluppo neurologico ed emotivo. In occasione della Giornata Mondiale del Sonno, che si celebra il 13 marzo 2026 con ... ansa.it