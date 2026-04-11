Salute sul lavoro con WHP passa anche dall’attività fisica

A Bergamo si è tenuto un evento dedicato alla salute sul lavoro, con particolare attenzione all’importanza dell’attività fisica per il benessere dei lavoratori. Durante l’iniziativa sono stati presentati dati e iniziative volte a promuovere stili di vita più attivi negli ambienti professionali. Sono stati coinvolti rappresentanti di varie realtà locali e professionisti nel settore sanitario, che hanno illustrato strategie e programmi di prevenzione.

Bergamo. Il benessere passa anche dai posti di lavoro. Lo ha rimarcato l’evento provinciale della Rete WHP Bergamo, promosso da Ats Bergamo e dedicato quest’anno ai temi dell’attività fisica e della mobilità sostenibile, che si è svolto venerdì 10 aprile all’Auditorium di Confindustria Bergamo al Kilometro Rosso,. L’iniziativa si inserisce nel percorso di sviluppo del programma WHP, promosso a livello regionale e basato sul modello raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che mira a favorire l’adozione di stili di vita salutari nei contesti lavorativi e a prevenire le principali malattie croniche, legate a fattori di rischio modificabili come sedentarietà, alimentazione non equilibrata, fumo e consumo di alcol. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il lavoro aerobico unito a quello di forza difende il corpo dai danni causati dall’età. L’attività fisica contrasta l’invecchiamento tenendo giovane il DnaL’esercizio fisico sembra avere il potere di rallentare o addirittura invertire il nostro orologio biologico.

Prevenzione della salute: la Regione investe su educazione, attività fisica e cucina salutareLa Regione Emilia-Romagna ha destinato 10,5 milioni di euro nel triennio 2022-2024 alla promozione della salute, del benessere e della prevenzione...

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Salute sul lavoro, con WHP passa anche dall’attività fisicaAl Kilometro Rosso l'evento dedicato alla rete Workplace Health Promotion (WHP), organizzato da ATS Bergamo in collaborazione con Confindustria Bergamo, per promuovere ambienti di lavoro più sani, att ... bergamonews.it

Piano integrato salute e sicurezza sul lavoro 2026: tutti coinvolti per una sicurezza ad ampio spettroAdottato con Dm n. 20 del 20 febbraio 2026, il Piano Integrato Salute e Sicurezza 2026 si inserisce nel solco segnato dal DL 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modifiche dalla legge del 29 ... ildiariodellavoro.it

SALUTE Disturbo diffuso e poco riconosciuto: può durare anni e influire su salute, lavoro e sicurezza quotidiana. Fondamentale diagnosticarla e trattarla correttamente. I consigli del professor Lino Nobili, Ordinario di neuropsichiatra infantile presso l'Università - facebook.com facebook

Basta regali al capitale Per le imprese più vincoli su salari, salute e ambiente Parla l’economista Emiliano Brancaccio Umberto De Giovannangeli, l’Unità x.com