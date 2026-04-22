La Sagra dei Sparasi di Mambrotta

La Sagra dei Sparasi di Mambrotta si svolgerà dal 22 aprile al 3 maggio 2026, portando nella località un calendario di eventi esteso e vario. La manifestazione, che si ripete ogni anno, include diverse attività e iniziative legate alla tradizione e alla cultura locale. La durata della festa copre circa due settimane, coinvolgendo la comunità e attirando visitatori dalla regione.