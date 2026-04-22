La Sagra dei Sparasi di Mambrotta
La Sagra dei Sparasi di Mambrotta si svolgerà dal 22 aprile al 3 maggio 2026, portando nella località un calendario di eventi esteso e vario. La manifestazione, che si ripete ogni anno, include diverse attività e iniziative legate alla tradizione e alla cultura locale. La durata della festa copre circa due settimane, coinvolgendo la comunità e attirando visitatori dalla regione.
La Sagra dei Sparasi 2026 torna a scandire il calendario primaverile con un programma ampio e articolato, in programma dal 22 aprile al 3 maggio. Due settimane in cui la tradizione gastronomica locale si intreccia con iniziative sportive, spettacoli e momenti di incontro, mantenendo al centro gli.🔗 Leggi su Veronasera.it
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