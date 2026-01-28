Questa volta Gerry Scotti ha avuto un imprevisto durante la registrazione de La Ruota della Fortuna. Mentre era in macchina, si è accorto di essere affumicato, un episodio che ha sorpreso anche lui. La puntata si è svolta senza incidenti, senza gaffe o momenti imbarazzanti, come spesso accade in altri episodi.

Una puntata molto serena, quella de La Ruota della Fortuna, priva di gaffe, apprezzamenti fisici e altro. Un po’ di tranquillità dopo la tempesta scatenata da Fabrizio Corona, che ha coinvolto anche Gerry Scotti e Samira Lui. Qualcosa però non è andato esattamente secondo i piani e ad avere la peggio è stato proprio il conduttore. Gerry Scotti affumicato. Intro decisamente movimentata per la puntata del 28 gennaio de La Ruota della Fortuna. Il tappeto musicale scelto dalla Fortuna Band è stato Live and Let Die, celeberrimo per aver accompagnato le avventure di 007 in Vivi e lascia morire nel 1973. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, imprevisto per Gerry Scotti: affumicato in macchina

