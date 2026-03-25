La Prefettura ha deciso che i tifosi ospiti del Grosseto non potranno partecipare alla partita contro il Robur, in programma il 2 aprile. La decisione è stata presa durante una riunione tra rappresentanti delle forze dell'ordine e gli organizzatori dell’evento. Di conseguenza, non saranno distribuiti tagliandi per i supporter provenienti da fuori città. La misura mira a gestire la sicurezza durante l’incontro.

Niente trasferta per i tifosi del Grosseto, il 2 aprile. E’ quanto ha stabilito la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Siena, Valerio Massimo Romeo, riunitasi ieri per la valutazione dei profili di rischio del derby, in scena allo stadio Franchi nel turno infrasettimane prima di Pasqua, alle 18 (e non alle 15). La gara è stata oggetto di esame da parte del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ed è stata valutata "come possibile fonte di turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche per quanto accaduto nella alla gara di andata disputatasi a... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Prefettura. Robur-Grosseto, gara a rischio. Niente tagliandi per gli ospiti

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