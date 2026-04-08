La squadra di calcio si prepara a una partita cruciale contro una formazione che si trova in una posizione di classifica simile. La vittoria nell’ultimo derby ha rafforzato le ambizioni di arrivare al secondo posto, obiettivo ora prioritario. La sfida si svolgerà in un momento chiave della stagione, con entrambe le squadre che cercano punti per migliorare la propria posizione. La partita è considerata decisiva per il prosieguo del campionato.

Il derby con il Grosseto è stato, per la Robur, una ‘consacrazione’. Se già nelle otto partite precedenti (sette vittorie e un pareggio, al Lungobisenzio di Prato) i ragazzi di Voria avevano dimostrato di essere una squadra forte, capace di mettere in difficoltà qualunque avversaria, aver giocato alla pari con la vincitrice del torneo è stata la conferma del valore, tecnico e umano, del gruppo bianconero. Somma e compagni, guidati da Gill Voria si sono resi protagonisti di una rimonta straordinaria, arrivando, a quattro giornate dalla fine, a poter ambire al secondo posto. Per quanto i play off non mettano in palio chissà quale riconoscimento, chiudere la stagione regolare alle spalle del Grifone e magari imporsi agli spareggi, sarebbe un premio per l’impegno profuso e per aver riportato entusiasmo allo stadio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Robur ora vuole il secondo posto. Gara decisiva con il Seravezza Pozzi

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