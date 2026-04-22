La revoca della scorta al cronista Rubio è inspiegabile

La revoca improvvisa della scorta al giornalista Mimmo Rubio ha suscitato sorpresa, considerando il suo impegno nel denunciare le attività dei clan in un comune del Nord di Napoli, che è stato sciolto tre volte per infiltrazioni mafiose. Rubio, che da anni si occupa di queste tematiche, si è visto privato di una misura di protezione senza spiegazioni ufficiali. La decisione ha sollevato interrogativi sulla motivazione e sui criteri adottati.

Non si comprende l’improvvisa revoca della scorta al giornalista Mimmo Rubio, da anni impegnato in prima linea nel documentare le malefatte dei clan ad Arzano, comune a Nord di Napoli, sciolto tre volte per infiltrazioni mafiose. Proprio le coraggiose inchieste giornalistiche di Rubio hanno contribuito nello scoperchiare il pentolone del malaffare e mostrato gli intrecci tra camorra, malapolitica e economia. Un cronista che figura come parte lesa – grazie alla sue denunce – in due processi con alla sbarra esecutori e mandanti da parte dei clan accusati di avergli rivolto minacce di morte e orchestrato numerosi tentativi di aggressioni. In...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La revoca della scorta al cronista Rubio è inspiegabile Notizie correlate Napoli, revocata la scorta a Mimmo Rubio, cronista anticlan. Lui: “Sono stanco, mi ritiro. Avrò pestato i piedi a qualcuno influente”?Il giornalista Domenico Rubio, per gli amici Mimmo, viveva sotto scorta dal 2020. Leggi anche: Poliziotto pestato al corteo Askatasuna, la testimonianza della cronista su cosa è successo prima del video Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Arzano: tolta la scorta al giornalista Mimmo Rubio, minacciato dalla camorra; Tolta la scorta al giornalista Mimmo Rubio. Avviso Pubblico: scelta da riconsiderare; Revocata la scorta a Mimmo Rubio, Fnsi e Sugc: Decisione grave, situazione a rischio. Articolo 21: pericoloso abbassare la guardia; Revocata la scorta a Mimmo Rubio a processi in corso per le minacce ricevute dalla camorra. Scorta revocata al giornalista Domenico «Mimmo» Rubio, l’allarme di Verini in SenatoLa revoca della scorta al giornalista Domenico Mimmo Rubio diventa un caso politico. A sollevare la questione nell’Aula del Senato è stato il senatore del ... cronachedellacampania.it Revocata la scorta a Mimmo Rubio, Fnsi e Sugc: Decisione grave, situazione a rischio. Articolo 21: pericoloso abbassare la guardiaLa Federazione nazionale della Stampa italiana e il Sindacato unitario giornalisti della Campania esprimono forte preoccupazione per la revoca della scorta al cronista Mimmo Rubio. La decisione arr ... articolo21.org La revoca della scorta al giornalista Mimmo Rubio arriva mentre sono ancora in corso i processi per le minacce della camorra. È lui stesso a raccontarlo: «Sono un caso nazionale: revocata la scorta ad un giornalista che ha in corso processi per le minacce de - facebook.com facebook Revocata la scorta al giornalista Mimmo Rubio, da anni impegnato a denunciare la camorra sul territorio di Arzano. Sotto protezione dal 2020, continua a vivere e lavorare lì, mentre affronta processi per minacce e aggressioni legate al clan “167”. #PresaDir x.com