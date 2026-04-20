Dal 2020, il giornalista Domenico Rubio, noto come Mimmo, era sotto protezione a causa delle minacce provenienti dal clan della 167 di Arzano. La scorta gli era stata assegnata in seguito a intimidazioni legate al suo lavoro come cronista anticlan. Recentemente, le autorità hanno deciso di revocare la protezione, lasciando Rubio senza scorta. Il cronista ha commentato di essere stanco e ha annunciato il ritiro dalla professione.

Il giornalista Domenico Rubio, per gli amici Mimmo, viveva sotto scorta dal 2020. Il clan della 167 di Arzano (Napoli) aveva deciso di fargli la pelle. E per rendere chiaro il concetto aveva iniziato a trattare la sua abitazione come un luogo di tiro al bersaglio: proiettili, fuochi d’artificio, petardi di grosse dimensioni. Intimidazioni poco sottili. Cronista fastidioso, Mimmo. Troppo incisivi i suoi articoli e le sue inchieste sugli interessi della camorra e delle sue commistioni con la politica, in un comune sciolto tre volte per infiltrazioni malavitose. Da poche ore a Rubio hanno tolto gli angeli custodi: il decreto di revoca della scorta è stato notificato poco fa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Napoli, revocata la scorta a Mimmo Rubio, cronista anticlan. Lui: “Sono stanco, mi ritiro. Avrò pestato i piedi a qualcuno influente”?

Notizie correlate

Leggi anche: Spalletti: «Sono un po’ ossessionato ma il calcio non mi stanca mai. Mi stanco solo se la squadra non progredisce»

"Mi vedi stanco?": il giornalista punzecchia Spalletti, lui risponde cosìIl tecnico bianconero in conferenza stampa ha parlato prima di Yildiz e delle sue potenzialità, poi si è lasciato andare a una rapida gag con i...