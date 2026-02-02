Poliziotto pestato al corteo Askatasuna la testimonianza della cronista su cosa è successo prima del video

La cronista Rita Rapisardi ha raccontato cosa è successo prima che il video mostrasse l'aggressione al poliziotto Alessandro Calista durante il corteo pro Askatasuna. Secondo la testimonianza, tutto è iniziato con un acceso confronto tra manifestanti e forze dell’ordine, che è poi degenerato in un episodio violento. La cronista era presente e ha visto i momenti prima dell’intervento, descrivendo tensione e scontri verbali che hanno portato all’aggressione.

"Fortuna vuole che quella scena l'abbia vista con i miei occhi". La cronista Rita Rapisardi interviene con un post sulla bufera scatenata dalla guerriglia al corteo pro Askatasuna a Torino e in particolare dal video dell'aggressione al poliziotto Alessandro Calista, pestato a terra da alcuni attivisti a volto coperto. La giornalista freelance ha voluto esprimere il suo punto di vista sulla vicenda, raccontando sui social quello che è successo prima di quella scena. Il racconto degli scontri al corteo pro Askatasuna Rita Rapisardi ha seguito per il Manifesto la giornata del corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, riportando anche quanto ha visto degli scontri tra manifestanti e polizia.

