Lavoro in Camera di Commercio | 6 posti fissi per diplomati

La Camera di commercio di Pistoia-Prato ha aperto una selezione per sei posizioni stabili dedicate a diplomati. I posti disponibili sono a tempo pieno e con contratti a tempo indeterminato. La ricerca riguarda ruoli amministrativi, e le assunzioni sono rivolte a candidati in possesso di un diploma. La procedura di selezione è attualmente in corso.

La Camera di commercio di Pistoia-Prato ha avviato la ricerca di sei nuovi profili professionali per coprire ruoli amministrativi con contratti a tempo pieno e indeterminato. La selezione, che mira a potenziare il supporto operativo presso le sedi di Pistoia e Prato, si concluderà con la scadenza delle domande prevista per le ore 23:59 di martedì 14 aprile 2026. Il rafforzamento dei servizi per il tessuto produttivo locale. Le nuove risorse inserite nell’organico dell’Ente non avranno un compito puramente burocratico, ma saranno integrate in flussi di lavoro cruciali per l’economia del territorio. I vincitori del concorso potranno infatti essere impiegati in settori diversificati: dalla gestione dei processi di direzione e supporto alla cura dei servizi anagrafici, fino alla tutela del mercato e alle attività di carattere promozionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavoro in Camera di Commercio: 6 posti fissi per diplomati Leggi anche: Camera di Commercio | Nuove imprese a Livorno, 1.686 iscrizioni nel 2025 alla Camera di Commercio: la situazione attuale Camera di commercio Irpinia-Sannio, export in forte crescita e lavoro in aumento: le nuove infografiche TagliacarneÈ il quadro che emerge dalle nuove infografiche congiunturali Dataview pubblicate dal Centro Studi delle Camere di Commercio "Guglielmo Tagliacarne"... Ancient Mysteries That Still Haunt Historians | Bedtime History Temi più discussi: Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche sulla piazza di Torino; La Camera di commercio: Attrarre giovani talenti. Un bando per la crescita; Camere di commercio, confronto e collaborazione lungo l’asse del Brennero - Confcommercio; Cosenza, la Camera di commercio premia le imprese storiche. Rassegna 'Sguardo in Camera' per i 190 della Camera di commercioIn occasione dei 190 anni dalla nascita, la Camera di commercio dell'Umbria propone un ciclo di proiezioni gratuite - intitolato Sguardo in Camera - per esplorare i grandi temi del lavoro e ... ansa.it Camera di Commercio: sì all’integrativo. Lavoro, disco verde al nuovo contrattoLo scorso 15 dicembre è stato siglato un contratto integrativo tra le Organizzazioni sindacali, la Rsu e l'Amministrazione della Camera di Commercio di Arezzo-Siena per incentivare la produttività dei ... lanazione.it 3 posti di istruttori presso la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - facebook.com facebook La Camera di commercio Riviere di Liguria al fianco delle imprese: adesso puoi richiedere lo #SPID InfoCamere Scopri tutto qui rivlig.camcom.gov.it/firma-digitale… #cciaarivlig #servizidigitali #identitàdigitale x.com