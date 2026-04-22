La redenzione di Vinicius davanti al Bernabeu che lo fischia | segna un gol fantastico e poi si scusa per tutto

Durante la partita tra Real Madrid e Alaves al Bernabeu, Vinicius ha segnato un gol molto bello, ricevendo una reazione di fischi da parte dei tifosi. Invece di rispondere con gesti di insofferenza, il giocatore ha fatto un gesto con le mani giunte, chiedendo scusa. Questa scelta ha segnato un cambiamento rispetto alle reazioni precedenti e ha attirato l’attenzione sull’atteggiamento del giocatore in campo.

Un Vinicius diverso è sembrato essere quello che invece di lasciarsi andare a gesti di insofferenza per i copiosi fischi ricevuti dal pubblico del Barnabeu fin dall'inizio di Real Madrid-Alaves, ha semplicemente chiesto scusa con un gesto delle mani giunte dopo aver segnato un gol bellissimo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Vinicius segna al City, zittisce lo stadio e poi provoca: "Piangete, piangete!"All'Etihad Stadium di Manchester il Real Madrid ha praticamente chiuso i conti qualificazione ai quarti di Champions già nel primo tempo, e lo ha... Vinicius segna poi il gioco si ferma per commenti razzisti, ma Prestianni negaLisbona (Portogallo) 18 febbraio 2026 - Spareggi di andata di Champions League, all'Estadio da Luz il Benfica ospita il Real Madrid per la gara di... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: La redenzione di Vinicius davanti al Bernabeu che lo fischia: segna un gol fantastico e poi si scusa per tutto; Il Real batte l'Alaves, ma il Bernabeu contesta: fischi per l'eliminazione in Champions; Kylian Mbappé difende Vinícius Jr. in mezzo a un sorprendente backlash dei tifosi del Real Madrid: un confronto da non perdere. Mbappé e Vinicius mantengono vive le speranze del Real Madrid - facebook.com facebook #Mbappé e #Vinicius mantengono vive le speranze del #RealMadrid x.com