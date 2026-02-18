Vinicius ha segnato il primo gol nel match tra Benfica e Real Madrid, ma il gioco si è subito fermato a causa di insulti razzisti rivolti al giocatore. I tifosi presenti hanno lanciato insulti e cori offensivi, creando tensione nello stadio. Prestianni, invece, ha negato di aver partecipato a comportamenti scorretti, ma le accuse di discriminazione sono state immediatamente sollevate dai presenti. La partita è stata sospesa per alcuni minuti, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori decisioni. La questione rimane al centro dell’attenzione in questa sfida europea.

Lisbona (Portogallo) 18 febbraio 2026 - Spareggi di andata di Champions League, all'Estadio da Luz il Benfica ospita il Real Madrid per la gara di andata di questa sfida molto evocativa. Di fronte due grandi rivali: i giganti di Portogallo contro quelli di Spagna, in una sfida infinita nella penisola iberica. Nell'ultimo turno della fase a campionato era stato il gol all'ultimo secondo di Trubin ad aver fatto parlare di questa bellissima sfida, ma in questa gara purtroppo la macchia del razzismo oscura quanto di bello si possa essere visto in campo. Al minuto 50 della gara del Da Luz, Vinicius Junior sblocca il match, realizzando quello che poi si rivelerà essere il gol vittoria del match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vinicius segna poi il gioco si ferma per commenti razzisti, ma Prestianni nega

Vinicius contro Prestianni: «I razzisti sono codardi, ma hanno chi li protegge. C’è una cosa che non capisco»Vinicius ha criticato Prestianni dopo aver subito insulti razzisti durante la partita tra Benfica e Real Madrid, sostenendo che i razzisti sono codardi ma hanno qualcuno che li protegge.

Vinicius attacca Prestianni: «I razzisti sono dei codardi, ma hanno chi li protegge! C’è una cosa che non capisco»Vinicius ha puntato il dito contro Prestianni, accusandolo di proteggere i tifosi razzisti che lo hanno insultato durante la partita tra Benfica e Real Madrid.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.