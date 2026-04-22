La Provincia di Sondrio ha una nuova consigliera di parità

La Provincia di Sondrio ha annunciato la nomina dell’avvocata Cristina Bordoni come consigliera di parità effettiva. La nomina è stata ufficializzata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il mandato della nuova consigliera avrà una durata di quattro anni. La nomina si inserisce nell’ambito delle funzioni di rappresentanza e tutela delle pari opportunità all’interno dell’ente.

La Provincia di Sondrio ha nominato, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’avvocata Cristina Bordoni nel ruolo di consigliera di Parità effettiva dell'ente di Palazzo Muzio per i prossimi quattro anni.La figura della Consigliera di Parità riveste un ruolo fondamentale.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: La Provincia intitolerà l’ufficio della Consigliera di Parità a Tina Anselmi Consigliera di parità della Provincia sottoscrive il 'Manifesto per la giustizia economica di genere'La consigliera di parità della Provincia di Ferrara, Annalisa Felletti, ha sottoscritto il ‘Manifesto per la giustizia economica di genere’. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Passaporti alle Poste: il servizio arriva in provincia di Sondrio; Banca Popolare di Sondrio è diventata BPER: completata l’integrazione; Povertà alimentare: al via una ricerca in provincia di Sondrio; Allarmi continui per aggressioni mai avvenute: avviso orale del Questore di Sondrio a un 56enne. Ospedali e servizi in provincia di Sondrio: quale futuro per la sanità di montagna?Giovedì 16 Aprile, alle ore 18.45, la sede dell'Associazione Valtellinesi situata in via De Amicis 17 a Milano ... valtellinanews.it Colico, la spinta «secessionista» sulle sponde del Lario: «Via dalla provincia di Lecco, passiamo con Sondrio»Il nome del comitato nato per chiedere che Colico, poco più di 8.000 abitanti, ultimo paese della sponda lecchese del Lario, venga annesso alla Provincia di Sondrio è «Il bitto sposerà l’agone?». Il ... milano.corriere.it Autotrasporto in crisi, anche la Valtellina si ferma Imprese in calo e costi fuori controllo: anche la provincia di Sondrio aderisce al fermo nazionale promosso da Unatras dal 25 al 29 maggio, segnale di un settore sempre più in difficoltà. In dieci anni perse quasi - facebook.com facebook