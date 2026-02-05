Consigliera di parità della Provincia sottoscrive il ' Manifesto per la giustizia economica di genere'

La consigliera di parità della Provincia di Ferrara, Annalisa Felletti, ha firmato il ‘Manifesto per la giustizia economica di genere’. L'atto arriva pochi giorni dopo che l’amministrazione ha annunciato nuove iniziative per promuovere la parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Felletti sottolinea l’importanza di combattere le disuguaglianze e di sostenere le donne in modo concreto.

La consigliera di parità della Provincia di Ferrara, Annalisa Felletti, ha sottoscritto il 'Manifesto per la giustizia economica di genere'. Firma che si è unita a quella di una ventina di altri soggetti pubblici e privati, nel corso di un'iniziativa che si è tenuta a Bologna.

