travolto dal cemento muore operaio in azienda in provincia di roma

Un operaio di 55 anni è morto nel pomeriggio all’interno della fabbrica Buzzi Unicem di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. L’uomo è stato travolto dal cemento e non c’è stato niente da fare. I soccorsi sono arrivati subito, ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare. La polizia sta indagando sull’accaduto.

(Adnkronos) – Travolto dal cemento all’interno della Buzzi Unicem di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, è morto nel pomeriggio un operaio di 55 anni. Secondo le informazioni raccolte dalla Cgil e la Fillea Cgil di Roma e Lazio, congiuntamente alla Cgil e alla Fillea Cgil di Rieti Roma Est Valle dell’Aniene “il lavoratore, dipendente di una ditta esterna, sarebbe rimasto travolto dal materiale grezzo durante le operazioni di pulizia dei silos”. Una dinamica su cui, dichiarano i sindacalisti in una nota, “ci aspettiamo si faccia al più presto chiarezza, per accertare le responsabilità e capire come sia potuto accadere un episodio del genere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Questa mattina a Guidonia Montecelio un operaio di 55 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro.

