Le vittime della violenza politica equiparate a quelle del terrorismo | Non erano figli di un Dio minore

Le vittime della violenza politica sono state equiparate a quelle del terrorismo. Lo Stato ha deciso di riconoscere ufficialmente la loro sofferenza, sottolineando che “non erano figli di un Dio minore”. Una svolta importante, che dà un segnale chiaro e diretto a chi ha subito atti di violenza di diversa natura.

Anche le vittime della violenza politica, al pari di quelle del terrorismo, hanno finalmente trovato un riconoscimento da parte dello Stato. È arrivato sotto forma di emendamento alla finanziaria, primo firmatario il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. Il testo, entrato nella legge di Bilancio, prevede l'equiparazione delle due categorie di vittime, anche a livello economico. Un segnale del fatto che "Non erano figli di un Dio minore", come recita il titolo della conferenza stampa con cui Gasparri ha illustrato la novità. Gasparri: «Un atto di giustizia». «Non c'è una cifra che risarcisca la sofferenza o una distrazione delle istituzioni durata 50 anni.

