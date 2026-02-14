Pasquale De Vardo eletto nuovo segretario generale della Feneal Uil Sicilia

Pasquale De Vardo ha ottenuto l’elezione a segretario generale della Feneal Uil Sicilia durante l’ultimo consiglio regionale, riunito a Palermo, dopo che tutti i presenti hanno espresso il loro voto favorevole. La scelta deriva dal desiderio di rafforzare la rappresentanza degli operai edili in Sicilia, in un momento in cui il settore affronta sfide importanti. De Vardo, già attivo in ambito sindacale da anni, arriva con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di tutela dei lavoratori del settore edilizio.

Nel corso dell'ultimo consiglio regionale della Feneal Uil Sicilia Pasquale De Vardo è stato eletto all'unanimità nuovo segretario generale della categoria siciliana degli edili. Messinese, classe 1974, De Vardo vanta una lunga esperienza sindacale: già segretario generale della Feneal Uil Messina, poi alla guida della federazione Tirrenica Messina-Palermo e segretario organizzativo della federazione siciliana, assume oggi la guida regionale in una fase cruciale per il comparto delle costruzioni. Ai lavori hanno preso parte i vertici nazionali della categoria: il segretario generale Mauro Franzolini, il segretario organizzativo nazionale Pierpaolo Frisenna, il tesoriere nazionale Vincenzo Mudaro, oltre al segretario sonfederale della Uil Messina, Ivan Tripodi.