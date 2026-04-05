Nelle puntate di questa settimana de La Promessa, si parla di una possibile scomunica di Padre Samuel, che genera tensioni tra i personaggi. Maria Fernandez si trova in difficoltà a causa di questa situazione, che influisce sul suo stato emotivo. La trama si concentra sulle conseguenze di questa decisione e sulle reazioni dei protagonisti coinvolti. La vicenda si svolge tra colpi di scena e momenti di tensione, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

© US Mediaset Nelle prossime puntate de La Promessa, la possibile scomunica di Padre Samuel manda in crisi Maria Fernandez. Preoccupata dall’ipotesi che il sacerdote venga allontanato dalla Chiesa, a causa del matrimonio tra Catalina e Adriano che ha celebrato in un luogo non consacrato, la domestica cerca ad ogni costo chi ha fatto la “spia” e i suoi sospetti ricadono su Petra Arcos. Sarà stata però davvero la governante a comunicare al vescovado ciò che ha fatto Samuel? Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.00 circa). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 6 al 12 aprile 2026: la possibile scomunica di Padre Samuel manda in crisi Maria

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La Promessa anticipazioni 4 marzo: Petra scopre il bacio tra Maria e Padre SamuelEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Petra è sconvolta dopo aver visto il bacio segreto tra Padre Samuel e Maria.

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La promessa anticipazioni 6 aprile 2026: Maria prende di mira Petra, è guerra per difendere Samuel!Vediamo le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 6 aprile 2026 su Rete4. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap. msn.com

La Promessa anticipazioni 5 aprile: Manuel spiazza Curro, mistero JacoboCurro sospetta che Jacobo voglia vendicare la morte di Esteban, ma Manuel rivela un dettaglio che cambia tutto. Intanto Maria indaga sulla lettera segreta di Padre Samuel. movieplayer.it

Stasera, prende il via una nuova, esplosiva settimana de #LaPromessa. Ecco cosa ci aspetta da oggi fino a domenica: Padre Samuel riceve una lettera allarmante dal vescovato, mentre Romolo ed Emilia cercano di ricucire il loro rapporto. Con Lisandro al pal facebook