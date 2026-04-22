La prof che ha tagliato i capelli alle alunne a Mestre si difende | Abbiamo riso insieme coi ragazzi serve teatro

Una docente supplente di italiano a Mestre ha spiegato di aver tagliato i capelli alle sue alunne durante una lezione, affermando di aver riso con loro e di aver utilizzato il teatro come metodo. La donna si è scusata per il gesto, precisando che nessuna...

La docente, supplente di italiano, si è scusata per il gesto ma ha tenuto a precisare che nessuna delle due ragazzine coinvolte era rimasta turbata dall'accaduto che emerso solo alcuni giorni dopo quando altri genitori sono venuti a conoscenza del fatto: "In altre classi mi è capitato di scherzare usando mini pistole ad acqua. Con i ragazzi di oggi bisogna fare praticamente teatro".🔗 Leggi su Fanpage.it

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