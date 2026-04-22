La prof che ha tagliato i capelli a due alunne | Oggi con i ragazzi bisogna fare teatro

Una docente supplente di una scuola di Venezia ha affermato che il gesto di tagliare una ciocca di capelli a due alunne è stato un semplice gioco. La vicenda ha attirato l’attenzione dopo che la stessa insegnante ha commentato l’episodio, sottolineando l’intento di coinvolgere i ragazzi attraverso il teatro. La scuola ha avviato verifiche sulla situazione, mentre i genitori delle alunne si sono detti sorpresi dall’accaduto.

La supplente della scuola Bellini di Venezia dice che tagliare una ciocca di capelli a una sua alunna è stato «un semplice gioco». Condiviso con gli studenti. Una «minaccia» velata e scherzosa che da settimane la supplente ripeteva agli alunni, nei momenti di maggiore confusione. L’insegnante parla con il Corriere della Sera: «Da settimane minacciavo scherzosamente i ragazzi di spuntare loro le doppie punte se non avessero smesso di fare confusione in classe. Ovviamente ogni volta si facevano una risata». Poi la situazione è precipitata: «Quella che ho usato è una forbice da carta, piccola e con le punte arrotondate. Durante un’esercitazione...🔗 Leggi su Open.online

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