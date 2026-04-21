Cento anni di Elisabetta la Gran Bretagna ricorda l’amata sovrana

Da tv2000.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Londra si prepara a celebrare il centenario della sovrana, con un ricco calendario di eventi che coinvolge vari settori come l’arte, la natura e la solidarietà. Le manifestazioni sono state organizzate per ricordare la figura della regina, che ha guidato il Regno Unito per molti decenni. Parte delle iniziative include esposizioni pubbliche, attività all’aperto e iniziative benefiche, tutte volte a rendere omaggio alla figura della sovrana.

Londra rende onore a Elisabetta II con un programma imponente di celebrazioni che intreccia arte, natura e solidarietà. Servizio di Clara Iatosti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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