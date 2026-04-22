Kate Middleton celebra i 100 anni della regina Elisabetta II con l'iconica collana di perle

Ieri a Buckingham Palace si è tenuto un evento speciale dedicato ai 100 anni della regina Elisabetta II. Durante la cerimonia, Kate Middleton ha indossato un’iconica collana di perle. L’occasione ha coinvolto varie personalità e ha attirato l’attenzione su questo importante anniversario. La regina Elisabetta II, nata cent’anni fa, ha ricevuto riconoscimenti per il suo ruolo e la sua lunga presenza nella monarchia.

Ieri a Buckingham Palace è stato organizzato un evento per celebrare i 100 anni della regina Elisabetta II. Kate Middleton non ha perso occasione per renderle omaggio, rispolverando le sue iconiche perle.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Kate Middleton celebra la Regina Elisabetta, abito dimesso e perleKate Middleton è tornata in pubblico per la prima volta dalla domenica di Pasqua. In occasione del centenario della Regina Elisabetta II, Kate Middleton ha scelto un look simbolico per renderle omaggioIn occasione del centenario della Regina Elisabetta II, Kate Middleton ha scelto un look simbolico, costruito attorno a codici di continuità e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Kate Middleton celebra la Regina Elisabetta, abito dimesso e perle; Kate Middleton, sguardo di fuoco e gesto troppo confidenziale con William; Kate Middleton, l’abito trasgressivo che non può mai più indossare; Kate Middleton, il vero motivo per cui sfugge alle telecamere. Kate Middleton celebra i 100 anni della regina Elisabetta II con l’iconica collana di perleIeri a Buckingham Palace è stato organizzato un evento per celebrare i 100 anni della regina Elisabetta II. Kate Middleton non ha perso occasione per renderle omaggio, rispolverando le sue iconiche ... fanpage.it Kate Middleton celebra la Regina Elisabetta, abito dimesso e perleKate Middleton torna in pubblico per il centenario di Elisabetta e si presenta con un abito lilla di Safiyaa London e le perle della defunta Sovrana. dilei.it Secondo Kate Middleton, la regina Elisabetta II amava viziare i pronipoti "a ogni occasione possibile", lasciando loro dei piccoli regali in fondo al letto - facebook.com facebook