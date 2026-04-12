Primavera della Bellezza inaugura il risveglio di Reggio

Reggio Calabria ha dato il via alla Primavera della Bellezza, un evento che coinvolge arte, memoria e visioni condivise. La cerimonia di apertura si è svolta ieri al Castello Aragonese, trasformato in un punto di incontro e dialogo tra i partecipanti. L’iniziativa ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno preso parte a un momento collettivo di ascolto e relazione.

Reggio Calabria ha aperto ieri la sua Primavera della Bellezza, e lo ha fatto con un gesto corale che ha trasformato il Castello Aragonese in un luogo di attraversamento, di ascolto, di relazione. L’11 aprile, infatti, la terza edizione del festival promosso da AIParC Nazionale ha preso forma come un vero risveglio cittadino: non un semplice avvio di programma, ma un’esperienza immersiva che ha intrecciato arti, istituzioni e comunità. Fin dall’ingresso, il Castello ha accolto un pubblico eterogeneo: il sindaco Domenico Battaglia, il consigliere Giovanni Latella, la direttrice della biblioteca Daniela Neri, il responsabile del castello Pasquale Borrello, il presidente nazionale AIParC Salvatore Timpano, l’artista e madrina Elvira Del Sirio, insieme a rappresentanti di enti, associazioni e numerosi visitatori.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Primavera della Bellezza inaugura il risveglio di Reggio Leggi anche: Primavera della Bellezza, Sagra ru Purtuallu e Via Crucis vivente: cosa fare nel weekend a Reggio Calabria A Reggio Calabria, torna "La Primavera della Bellezza": presentata la terza edizione del festival delle artiReggio Calabria si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento con l’arte e la cultura: è stata infatti presentata, presso il salone dei Lampadari di...