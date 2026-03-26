Il Paese della bellezza | FS celebra Pompei e le gemme della provincia italiana

Il Gruppo ferroviario ha organizzato un evento dedicato alla valorizzazione delle bellezze della provincia italiana, con particolare attenzione a Pompei. L'iniziativa mira a promuovere il viaggio in treno come strumento per favorire un turismo più sostenibile e accessibile, puntando a diffondere la conoscenza delle ricchezze culturali e paesaggistiche locali.

Valorizzare la provincia italiana attraverso il viaggio in treno e promuovere un turismo diffuso, sostenibile e accessibile. È questo l’obiettivo di “Il Paese della bellezza”, la nuova campagna di comunicazione di Ferrovie dello Stato Italiane, realizzata in collaborazione con Digital Horizon, e già visibile in diverse stazioni lungo la Penisola: Bra, Vicenza, Pisa, Pompei e Taormina. Il progetto punta a trasformare le stazioni ferroviarie in veri e propri hub di promozione territoriale, invitando i viaggiatori a scoprire destinazioni meno battute e a vivere esperienze autentiche una volta arrivati a destinazione. Non solo grandi classici,... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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