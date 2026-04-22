La prima edizione di Ghemme in festa | eccellenze vino e tradizioni per la patronale
Il borgo di Ghemme si appresta a ospitare la prima edizione di “Ghemme in Festa”, una manifestazione che si svolgerà nel centro storico in occasione della festa patronale della Beata Panacea. L’evento presenterà esposizioni di eccellenze locali, degustazioni di vino e attività legate alle tradizioni del territorio, coinvolgendo residenti e visitatori in un programma pensato per celebrare le radici del paese.
Il borgo di Ghemme si prepara a lanciare la prima edizione di “Ghemme in Festa”, una nuova manifestazione che animerà il centro abitato in occasione della festa patronale della Beata Panacea. L'evento, organizzato dal Comune, si svilupperà in due blocchi: il primo weekend del 25 e 26 aprile e un.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie correlate
Gaia per la Festa Patronale di Lesinaè arrivato il momento che tutti attendiamo: il programma ufficiale della Festa di San Primiano Martire 2026 è pronto! Il nostra paese si prepara a...
Rkomi in concerto per la Festa patronale di ApricenaSarà Miko Manuele Martorana, in arte Rkomi, l’ospite di punta della Festa Patronale di Apricena in onore di Maria Ss.
Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: Ghemme in Festa, cinque giorni tra vino, tradizioni e sapori nel cuore del paese; Sagre - Feste - Manifestazioni a : Hone, San Ponso, Montà, San Giorgio Monferrato, Cortemilia, Ghemme, Pinerolo, Chivasso, Frabosa Sottana, Cavour, Giaveno, Motta di Costigliole d'Asti, Buttigliera d'Asti, Cavagnolo, Lauriano, Monteu da Po, Brusasco, Luse; 4° Torneo Città di Ghemme (FIGC Piemonte Valle d'Aosta).
Torna l'appuntamento con la Mostra del Vino di Ghemme. Le date e le novità - facebook.com facebook