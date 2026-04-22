La premier Meloni allo stand Lube a Milano

La premier ha visitato lo stand di un’azienda di elettrodomestici a Milano, in occasione di un evento fieristico. Si è trattato di un momento istituzionale che ha coinvolto anche un confronto sulle attuali difficoltà del settore manifatturiero italiano. La visita è durata alcuni minuti, durante i quali sono stati mostrati nuovi prodotti e tecnologie dell’azienda. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sul tema.

Un passaggio istituzionale dal forte valore simbolico, ma anche un confronto concreto sulle sfide dell’industria italiana. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato ieri lo stand di Gruppo Lube, in occasione dell’inaugurazione del Salone del Mobile a Fiera Milano Rho. Ad accogliere la premier è stato l’amministratore delegato Fabio Giulianelli affiancato dalla proprietà del Gruppo, per un confronto con Meloni sui principali temi che interessano il comparto del legno-arredo. All’incontro ha preso parte anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli. "Accogliere il presidente del Consiglio Giorgia Meloni allo stand di Gruppo Lube è stato per noi motivo di grande orgoglio e un importante segnale di attenzione verso il settore delle cucine – commenta Fabio Giulianelli –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La premier Meloni allo stand Lube a Milano Notizie correlate Giorgia Meloni fa visita allo stand di Elica e delle altre imprese marchigiane al Salone del mobile di MilanoMILANO – Nel corso della prima giornata del Salone del mobile di Milano, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a un pranzo... Leggi anche: Fisioterapia, incontri e formazione allo stand OFI al Salone FIF a Milano Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Trump rinnega Meloni. E la premier sogna di trarne vantaggio; La premier Meloni allo stand Lube a Milano; La premier Meloni riceve la Polizia di Stato per il 174°anniversario; Domani la premier Meloni affronta il Parlamento dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. Benzina, la mossa della premier Meloni: «Allo studio il taglio delle accise»Tra le sorprese della crisi iraniana ce n'è da registrare una nuova: le larghe intese, in Italia, sui rincari energetici. Dopo il pressing delle opposizioni il governo apre a un taglio delle accise. ilgazzettino.it Il discorso di Giorgia Meloni alla Camera: confronto acceso e priorità dell’esecutivo, i punti chiaveAnalisi dei punti chiave del discorso della premier Giorgia Meloni alla Camera e confronto politico con maggioranza e opposizioni nell’informativa parlamentare. notizie.it Leggi l'intervista della nostra Alessandra Maiorino al Quotidiano Nazionale. Qui il testo integrale «Meloni ha finalmente bacchettato Trump, ma è troppo tardi». Non le sono bastate, Alessandra Maiorino, senatrice del M5S, le parole della premier a dife facebook Parsi: “Le offese volgari a Meloni provano che Putin e Trump sono alleati” x.com