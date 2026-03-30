Fisioterapia incontri e formazione allo stand OFI al Salone FIF a Milano

Durante il Salone FIF a Milano, dedicato alla fisioterapia, si sono svolti incontri e sessioni di formazione presso lo stand dell'organizzazione dedicata a questa professione. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore, che hanno condiviso esperienze e approfondimenti relativi alle pratiche fisioterapiche. La manifestazione si è conclusa recentemente, lasciando spazio a discussioni e scambi di informazioni tra i presenti.

Data center e cavi sottomarini, Mediterra acquisisce Ohm. Palermo hub digitale Transizione 5.0, Jannotti Pecci: Sugli investimenti nelle fonti rinnovabili serve coerenza Gate 5.0, Pmi agroalimentari e tecnologiche: 1,97 mln per progetti di innovazione collaborativa MILANO (ITALPRESS) – La fisioterapia al centro del dibattito e del confronto a “FIF, Salone Professionale della Fisioterapia” che si è appena concluso. Dal 27 marzo al 29 marzo la comunità internazionale di fisioterapisti si è ritrovata all’Allianz MiCo di Milano per confrontarsi, discutere, aggiornarsi.All’evento, anche quest’anno, non poteva mancare OFI, l’Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Milano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Grand Stand Arena per i big del tennis, M5S: "Non alla Favorita ma allo Zen, allo Sperone o al Villaggio"La nota del consigliere del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo: "Il Governo richiama il cosiddetto ‘modello Caivano’? Il sindaco Lagalla non ha... Salone dello studente: Istituto Modartech porta in tour la formazione che guarda al domaniArezzo, 11 febbraio 2026 – Robotica applicata al fashion, Intelligenza Artificiale al servizio della comunicazione e della progettazione in 3D: è il... Una raccolta di contenuti su Fisioterapia incontri e formazione allo... Temi più discussi: RiminiTerme festeggia 50 anni di cura e servizi: tanti cittadini all’open day dedicato a salute e benessere; Governo, Fontana Zaia ministro delle Imprese? Lui è bravo in qualunque ruolo -; Il Borsalino di Alessandria, un polo d’eccellenza che unisce cura, università e ricerca. Fisioterapia, incontri e formazione allo stand OFI al Salone FIF a MilanoMILANO - La fisioterapia al centro del dibattito e del confronto a FIF, Salone Professionale della Fisioterapia che si è appena concluso. Dal 27 marzo al 29 marzo la comunità internazionale di fisio ... laprovinciacr.it Fisioterapia, tre giorni di incontri e formazione al Salone FIF a MilanoMILANO (ITALPRESS) - Tre giorni di incontri e confronti per il settore della fisioterapia al FIF, Salone Professionale della Fisioterapia a Milano che si ... italpress.com AQUAFISIO Idrokinesiterapia Massaggio Fisioterapia strumentale Rieducazione posturale globale Rieducazione respiratoria Rieducazione neuromotoria Taping kinesiologico Linfodrenaggio Terapia manuale Trattamento manuale delle cicatrici www.aquafisi - facebook.com facebook