Secondo fonti ufficiali cinesi, la portaerei “Fujian” dovrebbe essere pienamente operativa entro il 2026. Nei prossimi mesi, la nave parteciperà a un’esercitazione in alto mare, che farà parte del percorso di raggiungimento della piena capacità operativa. La portaerei, attualmente in fase di sviluppo, è stata oggetto di vari aggiornamenti e test prima di arrivare alla completa messa in funzione.

Secondo quanto riferito da media di Stato cinesi, la portaerei “ Fujian ” raggiungerà la piena prontezza operativa ( full operational capability ) entro il 2026 compiendo anche un’esercitazione “in alto mare”. La nave è la terza portaerei a entrare a far parte della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLAN – People’s Liberation Army Navy ) e rappresenta un significativo passo avanti per le capacità navali d’alto mare di Pechino. Prima dell’entrata in servizio della “Fujian”, a novembre 2025, le capacità di aviazione imbarcata cinesi erano limitate alle portaerei “ Liaoning ” e “ Shandong ”, da 60mila70mila tonnellate di dislocamento e ponte di volo con ski jump a prua.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La portaerei cinese “Fujian” quest’anno raggiungerà la piena prontezza operativa

Notizie correlate

L’oroscopo cinese per l’anno del Cavallo di Fuoco: “Sfide intense e improvvise per il Topo, un anno eccezionale per la Tigre. Drago? Sarà un anno movimentato”Il Cavallo di Fuoco si prepari: il 2026 sarà il suo anno! Travolgente, energico, ricco di coraggio e colpi di scena, la sua audace indipendenza avrà...

Tiktok rivale di meta quest arriva negli usa quest anno con un headset e un os ridisegnatoQuesto aggiornamento presenta pico os 6, una revisione sostanziale del sistema operativo XR di Pico, accompagnata dall’annuncio del nuovo visore di...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Prevista entro l’anno la piena capacità operativa della portaerei cinese Fujian; I numeri della marina cinese. Perché è la più potente al mondo; Con il J-35 in servizio e due caccia stealth già operativi, la Cina sta ridefinendo gli equilibri strategici in Asia.; In Cina e Asia – Robot di Honor batte record umano alla maratona di Pechino.

Prevista entro l’anno la piena capacità operativa della portaerei cinese FujianEntro la fine del 2026 la Fujian, terza portaerei della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese, sarà pienamente operativa ... aresdifesa.it

Un gruppo di delfini bianchi cinesi, noti come i “panda giganti del mare”, è stato avvistato nelle acque a ovest della città di Xiamen, nella provincia del Fujian, nella Cina orientale. I residenti locali hanno osservato cinque esemplari adulti nuotare insieme, acco facebook