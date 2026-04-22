La Polonia ospita i Mondiali di Precision Flying 2026 | appuntamento a Toru? dal 9 al 14 agosto

La Polonia si appresta ad ospitare il 26° FAI World Precision Flying Championship, un evento di rilievo nell’ambito dell’aviazione sportiva. La manifestazione si terrà nella città di Toru? dal 9 al 14 agosto 2026, coinvolgendo piloti e appassionati provenienti da diversi paesi. L’appuntamento rappresenta una delle competizioni più importanti nel settore del volo di precisione a livello internazionale.

La Polonia si prepara ad accogliere uno degli eventi più importanti dell’aviazione sportiva internazionale: il 26° FAI World Precision Flying Championship, in programma a Toru? dal 9 al 14 agosto 2026. Organizzata dalla Fédération Aéronautique Internationale (FAI), la competizione riunirà piloti provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi in una disciplina che premia precisione, concentrazione e abilità tecnica. Toru?, città simbolo tra storia e aviazione. Il campionato si svolgerà presso l’aeroporto di Toru?, a pochi passi dal fiume Vistola e dal centro storico patrimonio UNESCO, celebre per aver dato i natali a Niccolò Copernico. La...🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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