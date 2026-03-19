Mondiali di atletica indoor 2026 | il programma degli azzurri a Torun dal 20 al 22 marzo

Dal 20 al 22 marzo si svolgono a Torun, in Polonia, i Mondiali di atletica indoor 2026. L’Italia partecipa con 26 atleti, raggiungendo il record di partecipanti mai registrato in questa competizione. La manifestazione vede in gara numerose nazioni e atleti provenienti da tutto il mondo, con un programma ricco di eventi e specialità di corsa, salto e lancio.

Dal 20 al 22 marzo in Polonia si disputano i Mondiali indoor di atletica leggera. L'Italia ha 26 atleti iscritti, mai così tanti. Le stelle sono Mattia Furlani e Nadia Battocletti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Mondiali Indoor di Atletica, 26 Azzurri a Torun: la gara dal 20 al 22 marzoRoma – Sono 26 gli Azzurri convocati dal direttore tecnico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera Antonio La Torre per gli immimenti Mondiali... Mondiali indoor di atletica, il programma degli azzurri a TorunVentisei atleti italiani in gara da venerdì 20 a domenica 22 marzo ai Campionati del mondo indoor in Polonia. Contenuti utili per approfondire Mondiali di atletica indoor 2026 il... Temi più discussi: Campionati del mondo di atletica indoor 2026: programma, orari e dove vedere le gare dell'Italia; Mondiali indoor: gli azzurri per Torun; Date e orari delle gare dei Mondiali indoor di atletica; Calendario Mondiali atletica indoor 2026: programma, orari, tv, streaming. Mondiali di atletica indoor 2026: il programma degli azzurri a Torun dal 20 al 22 marzoDal 20 al 22 marzo in Polonia si disputano i Mondiali indoor di atletica leggera. L’Italia ha 26 atleti iscritti, mai così tanti. Le stelle sono Mattia Furlani e Nadia Battocletti. fanpage.it Atletica leggera: a Sky i diritti di Mondiali Indoor ed EuropeiSky rafforza la propria offerta dedicata all’atletica leggera grazie all’acquisizione dei diritti di due importanti appuntamenti internazionali per il 2026 ... engage.it Nella storia dei Mondiali di calcio ci sono state altre squadre già qualificate che decisero di ritirarsi prima dell’inizio del torneo, ma mai a causa di una guerra - facebook.com facebook L’Iran non sarebbe la prima squadra a ritirarsi dai Mondiali di calcio x.com