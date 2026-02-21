atletica tanta italia a torun per le prove generali dei mondiali indoor 8 azzurri attesi in polonia

Saranno otto gli azzurri impegnati domenica 22 febbraio a Torun in occasione dell’ultima tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. La Copernicus Cup andrà in scena nella stessa sede che ospiterà tra un mese i Campionati Mondiali al coperto (20-22 marzo), quindi tanti atleti sfrutteranno questo meeting per effettuare una prova generale in vista della rassegna iridata. Domani pomeriggio sarà presente in Polonia anche Larissa Iapichino, oro agli Europei in sala del 2025, che affronterà la terza gara dell’anno dopo il 6.93 di Ancona ed il 6.84 di Karlsruhe sfidando tra le altre la la svizzera argento mondiale indoor Annik Kalin. 🔗 Leggi su Oasport.it

Atletica, campionati italiani: prove multiple indoor in diretta su SportfaceIl campionato italiano di prove multiple indoor si svolge a Padova, dove si sono radunati giovani atleti di promessa e juniores.

Atletica, l’Italia rinuncia ai Mondiali di cross: azzurri assenti negli USA, ormai è diventata una costanteL’Italia non prenderà parte ai Mondiali di cross in programma il 10 gennaio a Tallahassee, negli Stati Uniti.

Incubo piste di atletica in Italia: caos a Milano, Roma, Napoli e TorinoStadi ristrutturati senza piste, impianti condivisi o snaturati e progetti discutibili: nelle grandi città l’atletica in pista lotta per sopravvivere ... msn.com

L'atletica italiana è pronta a decollare sul serioSarà una lunga vendemmia il 2026 dell’atletica italiana e le possibilità di produrre vini di qualità come nelle ultime stagioni è notevole. La vigna è stata curata a dovere e i primi calici potrebbero ... sport.sky.it

Alla Paolucci sono ufficialmente partite le attività di atletica leggera dedicate alle nostre classi seconde. Le immagini che arrivano dalla nostra palestra parlano da sole: dinamismo, concentrazione e tanta voglia di mettersi in gioco! I nostri studenti sono i - facebook.com facebook