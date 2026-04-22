La piscina di palline gigante | come visitare la maxi installazione di McDonald' s per il Fuorisalone
Il 20 marzo 1986 McDonald’s apriva il suo primo ristorante italiano in piazza di Spagna, a Roma. A quarant'anni da quel debutto, l'azienda celebra l'anniversario con una mostra intitolata "POOL. Ti sblocco un ricordo", allestita a Milano in via Tortona 58 durante la Design week. L'esposizione.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Altro che nuggets: trasforma il pranzo al McDonald in Jurassic Park... ed è subito McCinema https://ebx.sh/OgjWTC - facebook.com facebook