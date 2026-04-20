FuoriSalone ecco l’installazione che trasforma la musica in presenza fisica

Durante la Milano Design Week 2026, è stata presentata un’installazione che collega musica e presenza fisica. L’opera utilizza il sistema di riscaldamento del tabacco Iqos, integrato in modo innovativo, per creare un’esperienza sensoriale unica. L’installazione si svolge in uno spazio dedicato, dove gli spettatori possono interagire con l’ambiente e vivere una dimensione sonora e tattile. La mostra è parte delle iniziative della settimana dedicata al design e alla creatività.

In occasione della Milano Design Week 2026, il sistema di riscaldamento del tabacco Iqos e Devialet, leader internazionale nell’ingegneria acustica, presentano « Soundsorial Design », rinnovando per l’undicesimo anno consecutivo la presenza di Iqos all’interno della settimana del design più rilevante a livello globale. La missione di Devialet di riportare il suono al centro dell’esperienza di ascolto, attraverso innovazioni acustiche, incontra lo spirito all’avanguardia di Iqos, che guida il brand in un percorso costante di ricerca e sviluppo. Due culture orientate all’innovazione, unite da una comune ricerca dell’eccellenza. «In entrambe le realtà il design è profondamente funzionale, e l’innovazione ne rappresenta il fondamento.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - FuoriSalone, ecco l’installazione che trasforma la musica in presenza fisica Notizie correlate Leggi anche: Dalle macerie dell'Ucraina al Fuorisalone: alla Statale arriva l'installazione che trasforma la guerra in architettura Fuorisalone 2026, ecco la mostra che trasforma la memoria in arte contemporaneaOgni oggetto, dal più particolare a quello di uso quotidiano, custodisce un valore intrinseco e la capacità di evocare un ricordo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: FuoriSalone, ecco l’installazione che trasforma la musica in presenza fisica; Fuorisalone 2026: cosa vedere e come orientarsi tra distretti, novità e percorsi tematici; Design Week: il viaggio continua, ecco cosa aspettarsi; Anche Ai Weiwei sarà alla Milano Design Week: ecco il progetto. FuoriSalone, ecco l’installazione che trasforma la musica in presenza fisicaAlla Milano Design Week c’è «Soundsorial Design», realizzata da Iqos e Devialet, che dà concretezza al suono rendendolo una visione. panorama.it Fuorisalone 2026, la guida completa: le installazioni più scenografiche e gli eventi nei distretti di Milano, da Alcova alla Statale e DropcityDal 18 al 26 aprile Milano si trasforma con oltre 600 eventi. Ecco i distretti e le installazioni più scenografiche ... ilfattoquotidiano.it Ritorno a DADA / Ritorn to DADA Fuorisalone week - facebook.com facebook Tra workshop digital-detox, incontri con i nuovi talenti dello IED e qualche tocco beauty che non guasta mai, il progetto «Archivio Italia» di Vanity Fair trasforma l'iconica pasticceria milanese nel salotto culturale più bello e buono del Fuorisalone x.com