McDonald’s celebra 40 anni in Italia con ‘ POOL. Ti sblocco un ricordo ‘, un’esposizione a cura di Nicolas Ballario che unisce design, arte e tecnologia ripercorrendo la storia del brand tra immaginario collettivo e cultura visiva contemporanea. Il progetto prende vita in via Tortona 58 fino al 26 aprile; il percorso è articolato in tre ambienti differenti che esplorano il rapporto tra infanzia, immaginario visivo e costruzione della memoria contemporanea. Fulcro dell’allestimento è una grande piscina di palline colorate, elemento iconico dell’infanzia che qui si trasforma in un dispositivo espositivo capace di intrecciare gioco, memoria e riflessione critica.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fuorisalone, i 40 anni di McDonald's in Italia con "Pool. Ti sblocco un ricordo"

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