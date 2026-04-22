La piazza dei bambini e delle famiglie è diventata teatro di corse clandestine

Una volta, la piazza era un luogo frequentato da famiglie e bambini, ma ora alcuni residenti segnalano che si è trasformata in un punto di ritrovo per corse clandestine e rumore eccessivo. Questa situazione sembra aver alterato l’uso tradizionale dello spazio pubblico, creando disagio tra chi abita nelle vicinanze. Le autorità locali sono state informate di quanto sta accadendo e stanno valutando eventuali interventi.

Un tempo era la piazza delle famiglie e dei bambini. Oggi, secondo quanto riferito da un residente, si sarebbe trasformata nella piazza del rumore e delle corse clandestine. Succede a Lissone dove, sulla pagina Facebook “Se sei di Lissone.” vengono raccontati i disagi di chi vive nei pressi della.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate “La violenza tra i giovani è diventata normale”. Allarme delle scuole: “Cause? Social, famiglie assenti, solitudine”Firenze, 30 marzo 2026 – Un 17enne arrestato perché progettava una strage in un liceo. Asti, Carnevale di Solidarietà: Festa alla Casa delle Donne e dei Bambini per famiglie fragili e doni UNICEF.Asti si è colorata di gioia e solidarietà domenica 15 febbraio, grazie alla festa di Carnevale organizzata alla Casa delle Donne e dei Bambini. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La piazza dei bambini e delle famiglie è diventata teatro di corse clandestine; Duemila bambini in piazza per l’inclusione; Come ti vorrei!. Piazza don Minzoni i bambini la vogliono piena di fiori e verde; Trento brilla di pace, grazie ai bambini: in duemila in piazza Fiera per gridare il loro no alla guerra. Minori: a Piazza San Pietro il 3 maggio la 30ª Giornata Bambini Vittime dell’associazione Meter sul tema Mai più soliSi terrà il 3 maggio, a Piazza San Pietro, la 30ª edizione della Giornata Bambini Vittime promossa da Associazione Meter, impegnata da quasi quarant’anni nella tutela dei minori e nel contrasto alla p ... agensir.it Terra dei Fuochi: morti 8 bambini in 20 giorni. Le mamme denunciano in piazzaEbbene si….TERRA DI FUOCHI E NON DI GIOCHI, quella nel Napoletano in cui recentemente sono morti otto bambini tra i sette mesi e gli undici anni in soli venti ... affaritaliani.it Treno 19146 (PISA - AULLA) effettuato regolare da PIAZZA AL SERCHIO ad AULLA. Treno cancellato da BAGNI DI LUCCA a PIAZZA AL SERCHIO. Informazione ad uso interno - Internal use information #treni x.com Piazza Castello Torino Nikon z6 Nikon 70-200mm f/4 190326 - facebook.com facebook