Asti Carnevale di Solidarietà | Festa alla Casa delle Donne e dei Bambini per famiglie fragili e doni UNICEF
Il Carnevale di Asti si è svolto domenica 15 febbraio alla Casa delle Donne e dei Bambini, attirando molte famiglie fragili e raccogliendo doni per l'UNICEF. La festa ha portato allegria e vicinanza tra i partecipanti, con giochi e attività dedicate ai più piccoli. Un momento di condivisione che ha coinvolto l’intera comunità, offrendo sostegno concreto alle famiglie più bisognose.
Asti nel Cuore del Carnevale: Una Festa di Solidarietà per le Famiglie Fragili. Asti si è colorata di gioia e solidarietà domenica 15 febbraio, grazie alla festa di Carnevale organizzata alla Casa delle Donne e dei Bambini. L’evento, nato dalla collaborazione di Lions Club International, Commissione Pari Opportunità del Comune di Asti, UNICEF di Asti e l’Associazione Anita e i suoi Fratelli, ha offerto un pomeriggio di spensieratezza e sostegno alle famiglie ospitate nella struttura. Un’Onda di Allegria per i Più Piccoli. La Casa delle Donne e dei Bambini di Asti ha trasformato i suoi spazi in un regno di Carnevale, accogliendo bambini e famiglie in un’atmosfera di festa e condivisione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Bogliasco a festa: Carnevale di solidarietà per un nuovo parco giochi per i bambini.
Bogliasco si anima sabato 14 febbraio 2026 con il Carnevale di solidarietà, una festa organizzata per finanziare un nuovo parco giochi dedicato ai bambini del paese.
Asti, Carnevale più brillante: consigliera dona “stelle filanti” a bambini delle scuole primarie.
Elisabetta Lombardi, consigliera comunale di Asti, ha regalato “stelle filanti” ai bambini delle scuole primarie, rendendo il Carnevale più vivace e luminoso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Carnevale a Buttigliera d’Asti, una domenica di festa tra tradizione, divertimento e solidarietà; Tentato linciaggio dopo l’omicidio di Zoe: le Camere Penali di Asti e Alessandria condannano la giustizia sommaria - Il Piccolo; Asti e provincia, via al weekend di festa: ecco cosa fare da stasera a domenica; Vacanze Astigiane in tre feste di Carnevale.
Carnevale alla Casa delle Donne e dei Bambini: un pomeriggio di festa e solidarietà per mamme e piccoli ospitiLions, UNICEF, Commissione Pari Opportunità e Associazione Anita trasformano la struttura in un arcobaleno di coriandoli, sorrisi e doni sospesi ... lavocediasti.it
Festa di Carnevale alla Casa delle Donne e dei Bambini di AstiDomenica 15 febbraio, la Casa delle Donne e dei Bambini di Asti ha accolto un pomeriggio di festa, colori e solidarietà grazie all’impegno congiunto di ... atnews.it
Giochi senza quartiere ad Asti all’insegna del Carnevale - facebook.com facebook