Asti Carnevale di Solidarietà | Festa alla Casa delle Donne e dei Bambini per famiglie fragili e doni UNICEF

Asti nel Cuore del Carnevale: Una Festa di Solidarietà per le Famiglie Fragili. Asti si è colorata di gioia e solidarietà domenica 15 febbraio, grazie alla festa di Carnevale organizzata alla Casa delle Donne e dei Bambini. L'evento, nato dalla collaborazione di Lions Club International, Commissione Pari Opportunità del Comune di Asti, UNICEF di Asti e l'Associazione Anita e i suoi Fratelli, ha offerto un pomeriggio di spensieratezza e sostegno alle famiglie ospitate nella struttura. Un'Onda di Allegria per i Più Piccoli. La Casa delle Donne e dei Bambini di Asti ha trasformato i suoi spazi in un regno di Carnevale, accogliendo bambini e famiglie in un'atmosfera di festa e condivisione.

Bogliasco si anima sabato 14 febbraio 2026 con il Carnevale di solidarietà, una festa organizzata per finanziare un nuovo parco giochi dedicato ai bambini del paese.

Elisabetta Lombardi, consigliera comunale di Asti, ha regalato “stelle filanti” ai bambini delle scuole primarie, rendendo il Carnevale più vivace e luminoso.

