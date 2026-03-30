In un liceo della città, un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato una strage. Nello stesso istituto, una docente è stata ferita con un coltello durante l’orario di lezione. Le scuole segnalano un aumento della violenza tra i giovani, attribuendo le cause a fattori come l'influenza dei social network, le famiglie assenti e la solitudine.

Firenze, 30 marzo 2026 – Un 17enne arrestato perché progettava una strage in un liceo. Una docente accoltellata in classe. Uno studente ucciso alla Spezia. Tutte vicende differenti, accomunate però da una violenza estrema ormai difficile da considerare episodica ed eccezionale. È da qui che parte la riflessione dei dirigenti scolastici fiorentini, chiamati ogni giorno a confrontarsi con una realtà complessa e in evoluzione, il disagio crescente tra i giovani. Progettava una strage a scuola, arrestato 17enne Il dirigente Di Cuffa: “Molti giovani vivono nella solitudine e si rifugiano nei social”. «Che ci sia un forte disagio è evidente – spiega Osvaldo Di Cuffa, dirigente dell’istituto Sassetti-Peruzzi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La violenza tra i giovani è diventata normale”. Allarme delle scuole: “Cause? Social, famiglie assenti, solitudine”

Articoli correlati

Leggi anche: La rissa tra giovani in via Pirandello diventata virale sui social, due condanne con rito abbreviato

Affettività, corpo e social: la Croce Rossa Osimo nelle scuole per confronto e informazione tra esperti e giovaniOSIMO – La Croce Rossa Italiana-Comitato di Osimo protagonista di un importante momento di confronto e informazione all’interno delle scuole del...

MULTI SUBNo Redemption! The Gorgeous Evil Socialite Must Sabotage Everything.