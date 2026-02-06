Aggressione al barista Piazza | Basta paura a Lecco Zone rosse subito il sindaco non ha più scuse
Un’altra aggressione scuote Lecco. Questa volta è toccato a Marco
L'aggressione a Marco "Berri" Beretta, inseguito e rapinato mentre tornava a casa dopo il lavoro, è l'ennesima dimostrazione di una città che in alcune zone è stata lasciata senza controllo. A lui ho portato questa mattina la mia piena solidarietà personale. Ma la solidarietà, da sola, non basta.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Approfondimenti su Lecco Piazza
Lecco 2026, Fontana: "Il centrodestra scelga Carlo Piazza, ha competenze per essere ottimo sindaco"
Durante l’evento di scambio degli auguri organizzato dalla sezione Paolo Marazzi di Lecco, si è discusso del futuro politico della città in vista delle elezioni del 2026.
Zone rosse, da oggi via all'ordinanza al San Leonardo, piazza Ghiaia, viale Mentana e piazzale della Pace: i molesti saranno allontanati
Ultime notizie su Lecco Piazza
Argomenti discussi: Resa dei conti e pestaggio dentro al bar: Danni e paura, siamo sotto choc; Lite di coppia: Nascosta una mazza. Un 21enne colpisce con piede di porco; In quattro a processo per aggressione e minacce; Spaccio e aggressione, chiuso un bar.
Aggressione al barista, Piazza: Basta paura a Lecco. Zone rosse subito, il sindaco non ha più scuseIl candidato sindaco della Lega dopo l'aggressione a Marco Beretta: Con il nuovo Decreto Sicurezza voluto dalla Lega, Gattinoni non ha più alibi. Zone rosse vere alla stazione, Daspo urbano rigoroso, ... leccotoday.it
Prima le minacce e il lancio di oggetti contro la barista, poi l’aggressione ai carabinieri intervenuti per riportare la calma facebook
Spaccio e aggressione, chiuso un bar x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.