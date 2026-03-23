A Cesena l' assemblea delle cooperative agroalimentari Legacoop | Non basta il taglio delle accise

"Da un lato – ha esordito il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi – servono interventi immediati, dall’altro è importante sostenere la transizione verso forme di energia rinnovabile" C’è l’emergenza della guerra in Iran, ma non solo: riconoscimento del ruolo delle cooperative, impegno contro la concorrenza sleale, ricerca di nuovi mercati, cambiamento climatico e messa in sicurezza del territorio, tutela delle produzioni e dei redditi agricoli, rilancio dell’attrattività verso i giovani, perché il problema della manodopera è sempre più rilevante. Queste le priorità della cooperazione agroalimentare di Legacoop Romagna discusse questa mattina a Cesena, nella Sala del Consiglio di Apofruit Italia, in via della Cooperazione 400, in occasione dell’assemblea di settore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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